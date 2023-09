JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Neutral

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 23,00 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie sei zwar im Vergleich allmählich günstig, biete jedoch schlechtere Aussichten auf Kapitalrendite als Wettbewerber wie Allianz oder Axa, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Generell gebe es wenig positives Überraschungspotenzial bei den Ergebnissen, und eine wesentliche Verbesserung in der Schaden- und Unfallversicherung sei aufgrund der Konzentration auf Privatkunden zudem unwahrscheinlich. Der Experte erwartet weitere Details zur Strategie zum Investorentag im Januar./tav/mis

