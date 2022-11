ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Generali nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Der Versicherer habe insgesamt gut abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/mis