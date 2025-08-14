Assicurazioni Generali Aktie
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an, nachdem der Versicherer besser abgeschnitten habe als gedacht. Generali habe auch weiterhin das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
