NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 19. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den italienischen Versicherungskonzern. Seine Prognose für den operativen Gewinn im ersten Quartal senkte er moderat aufgrund der Marktbewegungen und wegen der gestiegenen Schaden-Kosten-Quote angesichts einer erhöhten Schadenhäufigkeit bei Kraftfahrzeugen./ck/tih