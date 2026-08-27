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Symbol XASTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASTA Energy Solutions Buy

08:11 Uhr
ASTA Energy Solutions Buy
Aktie in diesem Artikel
ASTA Energy Solutions
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Kupferspezialisten blieben gut erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag nach einem grundsoliden Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASTA

Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Buy

Unternehmen:
ASTA Energy Solutions		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,60 €		 Abst. Kursziel*:
53,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,51%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASTA Energy Solutions

08:11 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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