ASTA Energy Solutions Aktie
Marktkap. 774,51 Mio. EUR
WKN A4214T
ISIN AT100ASTA001
Symbol XASTF
ASTA Energy Solutions Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Kupferspezialisten blieben gut erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag nach einem grundsoliden Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASTA
Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Buy
|Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,60 €
|Abst. Kursziel*:
53,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,51%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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