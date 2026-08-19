AstraZeneca Aktie
Marktkap. 213,25 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16070 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma widmete sich am Mittwoch nach guten Studiendaten den Marktchancen des Antikörper-Konjugats Sone-Ve gegen Magenkrebs. Den vom Konzern in Aussicht gestellten möglichen Spitzenumsatz des Mittels in Höhe von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar hält der Experte für erreichbar. Er selbst plant im Moment mit 3,7 Milliarden Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
163,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AstraZeneca Buy
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|17.08.26
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|07.08.26
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|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
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|Deutsche Bank AG
|04.08.26
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|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG