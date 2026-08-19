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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 213,25 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

AstraZeneca Buy

08:51 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
140,95 EUR 1,40 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16070 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma widmete sich am Mittwoch nach guten Studiendaten den Marktchancen des Antikörper-Konjugats Sone-Ve gegen Magenkrebs. Den vom Konzern in Aussicht gestellten möglichen Spitzenumsatz des Mittels in Höhe von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar hält der Experte für erreichbar. Er selbst plant im Moment mit 3,7 Milliarden Dollar./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
163,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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