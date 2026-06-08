DAX 24.616 -0,6%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.760 +0,1%Top 10 Crypto 8,0695 -0,9%Nas 25.930 +0,9%Bitcoin 54.851 +0,3%Euro 1,1545 +0,1%Öl 93,01 -1,2%Gold 4.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
159,00 EUR +1,55 EUR +0,98 %
STU
158,50 EUR +1,20 EUR +0,76 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 248,55 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

08:01 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
159,00 EUR 1,55 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18.000 Pence auf "Buy" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels Elecoglipron hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf dem Jahreskongress der American Diabetes Association (ADA). Die Briten blieben das einzige Unternehmen, bei dem das Thema Gewichtsabnahme noch Spielraum für die Markterwartungen biete./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
158,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:01 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
01.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Montagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Montagvormittag nach
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50
Financial Times AstraZeneca advances weight-loss pill to take aim at obesity leaders
Benzinga AstraZeneca Reports Significant Proteinuria Reduction With Ultomiris In Rare Kidney Disease
Financial Times AstraZeneca chief warns group could withhold new drugs in Europe
Benzinga AstraZeneca Highlights Sustained Survival Benefit In Advanced Breast Cancer Study
Benzinga AstraZeneca Sees Encouraging Survival Trend In Liver Cancer Trial
Financial Times US regulator delays decision on AstraZeneca cancer drug
Benzinga AstraZeneca Scores Key FDA Wins Across Cardiovascular And Oncology Portfolios
Zacks AstraZeneca Gets FDA Nod for New Hypertension Drug Baxfendy
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen