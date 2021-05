NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 8850 Pence belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft nannte der Experte "konservativ"./bek/tih