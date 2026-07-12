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Symbol AZN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

08:21 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
150,60 EUR 0,10 EUR 0,07%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 17000 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Luisa Hector passte ihr Bewertungsmodell am Freitag an den Misserfolg des Herzmedikaments Wainua in der Kardiomyopathie-Studie an, hält aber den kräftigen Prämienabschlag im Bereich Forschung & Entwicklung für überzogen. Sie sieht die Briten hinsichtlich ihres Umsatzziels von 80 Milliarden Dollar bis 2030 auf einem guten Weg. Auch für die nächsten anstehenden Kurstreiber ist Hector optimistisch./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:21 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
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