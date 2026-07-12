AstraZeneca Aktie
Marktkap. 233,61 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 17000 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Luisa Hector passte ihr Bewertungsmodell am Freitag an den Misserfolg des Herzmedikaments Wainua in der Kardiomyopathie-Studie an, hält aber den kräftigen Prämienabschlag im Bereich Forschung & Entwicklung für überzogen. Sie sieht die Briten hinsichtlich ihres Umsatzziels von 80 Milliarden Dollar bis 2030 auf einem guten Weg. Auch für die nächsten anstehenden Kurstreiber ist Hector optimistisch./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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