AstraZeneca Aktie
Marktkap. 229,74 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Das Management fokussiere sich wieder verstärkt auf die 25 Ergebnisse klinischer Phase-III-Studien, die in den kommenden 18 Monaten erwartet würden, sowie auf sechs neuartige Wirkstoffe, für die im Jahr 2027 Phase-III-Daten vorliegen sollten, schrieb Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das risikoadjustierte, kumulierte Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, das auf den für 2026 erwarteten Studienergebnissen basiere, sei intakt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,09 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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