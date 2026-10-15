Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

09:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung zum Thema 'Seltene Krankheiten' auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe reichlich Pipeline-Potenzial, schrieb Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des großen Therapiebedarfs in diesem Bereich seien regulatorische Hürden zudem überwindbar./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:10 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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