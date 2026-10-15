AstraZeneca Aktie
Marktkap. 225,97 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung zum Thema 'Seltene Krankheiten' auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe reichlich Pipeline-Potenzial, schrieb Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des großen Therapiebedarfs in diesem Bereich seien regulatorische Hürden zudem überwindbar./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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