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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

09:06 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung zum Thema 'Seltene Krankheiten' auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe reichlich Pipeline-Potenzial, schrieb Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des großen Therapiebedarfs in diesem Bereich seien regulatorische Hürden zudem überwindbar./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

09:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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