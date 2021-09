Aktie in diesem Artikel AstraZeneca PLC 98,62 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal von 95 auf 100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector

hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an unter Einbezug des Alexion-Zukaufs. Sie sagt dem Pharmakonzern für 2022 eine operative Marge in Höhe von 34 Prozent voraus - mit Steigerungspotenzial im Jahr 2025 auf 37 Prozent. Die Aktie sei langfristig vielversprechend bewertet./tih/zb

