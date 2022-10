Aktie in diesem Artikel AstraZeneca PLC 113,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 12000 auf 11800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach positiven Nachrichten im ersten Halbjahr seien die Sorgen von Anlegern zuletzt größer geworden, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie berücksichtigte Einflüsse wie die US-Preisreform, den Nexium-Rechtsstreit, Wettbewerb für das Mittel Tagrisso oder Währungsgegenwind in ihren Schätzungen, sieht aber den positiven Anlagehintergrund davon nicht beeinflusst./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.