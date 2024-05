Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 12000 auf 13000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Pharmakonzern wachse die Zuversicht für die künftige Umsatzentwicklung, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie biete erstklassiges Wachstum zu einer attraktiven Bewertung. In ihren Schätzungen berücksichtigte sie positive Neuigkeiten aus der Produktpipeline./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

