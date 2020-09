NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Der einstweilige Stopp der klinischen Covid-19-Impfstoffstudie sei "übliche Praxis", schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ohne mehr Details sei die Kursschwäche eine Überreaktion./ag/ajx