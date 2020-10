NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca vor der Berichtssaison der europäischen Pharmakonzerne von 8000 auf 8100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 und 2021. Astrazeneca habe unter allen von ihm beobachteten Unternehmen die dynamischste Produktpipeline. Als Kurstreiber könnten sich zum Beispiel positive Studiendaten zum Medikament Tezepelumab zur Behandlung von Patienten mit schwerem Asthma erweisen./la/ajx