NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 8100 Pence belassen. Phase-III-Studiendaten zum Medikament Tezepelumab zur Behandlung von Patienten mit schwerem Asthma seien positiv ausgefallen und bildeten womöglich sogar das bestmögliche Szenario ab, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Arzneimittel könnte insofern breit angewendet werden. Allerdings sei die Bewertung der Aktien des britischen Pharmakonzerns bereits ausgereizt./la/ag