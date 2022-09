NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Gespräch mit Chefentwicklern des Pharmakonzerns für Mittel gegen Atemwegserkrankungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Die Aufnahme des Asthma-Medikaments Tezspire in den USA habe sich gut entwickelt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zu inhalierende Tyrosinkinase-Protein Jak1 sei optimiert worden./bek/ag