NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 9800 auf 10500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie sehr optimistisch in die Studiendaten der Wirkstoffkombination Datopotamab Deruxtecan gegen Lungenkrebs, die im ersten Quartal 2023 veröffentlicht werden. Er sieht dennoch zunächst kaum Potenzial für die Papiere der Briten./ag/ajx