AstraZeneca Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 259,41 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen von 15600 auf 15900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäfte im Bereich der Onkologie hätten Patentabläufe kompensiert und ein Ergebnis u?ber den Erwartungen ermöglicht, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen zusätzlichen Beitrag dazu sollten auch die Bereiche Atemwegserkrankungen sowie "Seltene Erkrankungen" liefern./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Kaufen
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
164,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|18:21
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|14:26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18:21
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|14:26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18:21
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|14:26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG