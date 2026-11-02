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AI Analyse

Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

12:01 Uhr
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19800 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er prognostiziere bei dem Gesamtumsatz des Pharmakonzerns bis 2037 lediglich ein "schwaches Jahr", schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Daher erschienen ihm die vom Markt erwarteten, aufeinanderfolgenden Rückgänge des Gesamtumsatzes in den Jahren 2033 bis 2037 als extrem. Diese Lücke könnte dem Experten zufolge durch zehn positive Phase-3-Studiendaten in den Jahren 2027 und 2028 geschlossen werden./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
205,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
166,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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