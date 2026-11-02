AstraZeneca Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 259,41 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19800 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er prognostiziere bei dem Gesamtumsatz des Pharmakonzerns bis 2037 lediglich ein "schwaches Jahr", schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Daher erschienen ihm die vom Markt erwarteten, aufeinanderfolgenden Rückgänge des Gesamtumsatzes in den Jahren 2033 bis 2037 als extrem. Diese Lücke könnte dem Experten zufolge durch zehn positive Phase-3-Studiendaten in den Jahren 2027 und 2028 geschlossen werden./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
205,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
166,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,39 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG