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RBC Capital Markets

AstraZeneca Outperform

08:16 Uhr
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen des Onkologiekongresses ESMO mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Die beeindruckenden Daten zu mehreren Medikamentenkandidaten seien von der angekündigten Verspätung der AVANZAR-Phase-III-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) überschattet worden, schrieb Trung Huynh am Montagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
153,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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