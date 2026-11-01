RBC Capital Markets

AstraZeneca Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 14500 auf 15250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh attestierte den Briten in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Zwischenberichts eine solide Entwicklung. Das vorgezogene Timing wichtiger Daten der AVANZAR-Lungenkrebsstudie auf das erste Quartal 2027 beseitige einen Unsicherheitsfaktor./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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