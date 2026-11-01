AstraZeneca Aktie
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Marktkap. 259,66 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 14500 auf 15250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh attestierte den Briten in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Zwischenberichts eine solide Entwicklung. Das vorgezogene Timing wichtiger Daten der AVANZAR-Lungenkrebsstudie auf das erste Quartal 2027 beseitige einen Unsicherheitsfaktor./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
152,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
166,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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