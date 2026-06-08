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ISIN GB0009895292

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Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

13:41 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten zu Elecoglipron senkten die Risiken für den GLP-1-Abnehmmittel-Teil der Kombi-Strategie der Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach einer Präsentation auf Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA)./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
157,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:01 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
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