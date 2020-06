NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca nach einer Gesundheitskonferenz der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Beim britisch-schwedischen Pharmakonzern sei es um dessen biopharmazeutisches Geschäft, etwa das nicht-onkologische Segment gegangen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses mache aktuell rund zwei Drittel des Produktabsatzes aus. Der Markt allerdings sehe Astrazeneca wohl vor allem als Onkologie-Story und das nicht-onkologische Geschäft als Hemmnis. Doch die Wachstumschancen des biopharmazeutischen Geschäfts könnten unterschätzt werden./ck/ajx