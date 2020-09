NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Ein Telefonat mit dem Konzernchef habe die hervorragende Positionierung des britischen Pharmaherstellers unterstrichen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten für die kommenden zehn Jahren gestalteten sich glänzend./mf/ajx