NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Analyst James Gordon verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das enorme Umsatzpotenzial des Antikörper-Konjugats DS-1062 in der Behandlung von Lungenkrebs./ajx/ag