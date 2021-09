NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Die neuen Studiendaten zu dem Krebsmedikament Lynparza seien klar positiv, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich Prostatakrebs besitze das Mittel Blockbusterpotenzial./mf/tih