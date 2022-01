NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Analyst James Gordon rechnet 2022 mit deutlichem Wachstum und steigenden Margen beim Pharmakonzern. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Healthcare-Konferenz der US-Bank./ag/edh