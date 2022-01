NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich einer Leberkrebs-Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Die Daten aus der sogenannten Himalaya-Studie zur Immuntherapie Imfinzi in Kombination mit Tremelimumab-Antikörpern könnten leicht enttäuschen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek