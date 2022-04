NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 10000 auf 12000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff DS-1062 und das Krebsmedikament Enhertu seien die vielversprechendsten Programme in der Entwicklungs-Pipeline mit einem erwarteten Spitzenumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ist für die beiden Medikamente deutlich optimistischer als der Analystenkonsens. Sollte dieser steigen, sieht er einen bedeutenden Kurstreiber für die Aktie des Pharmakonzerns./tih/edh