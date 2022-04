NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe zwar einen Patentstreit mit Seagen um das Krebsmedikament Enhertu verloren, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der nun zu leistende Schadensersatz sei jedoch finanziell zu vernachlässigen./la/he