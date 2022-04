NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal umsatzseitig besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele (heimische Währung) bestätigt, schrieb Analyst James Gordon in einer ersten Reaktion am Freitag./ck/ag