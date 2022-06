NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach Studiendaten zum Brustkrebs-Mittel Enhertu auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Die Daten wiesen auf einen sehr großen Nutzen hin und dürften der Aktie Auftrieb geben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis