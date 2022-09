NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Telefongespräch mit dem Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Pascal Soriot habe seine Zuversicht in die für das erste Quartal 2023 anstehenden Daten zum Lungenkrebsmittel Datopotamab Deruxtecan (Dato-Dx) hervorgehoben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollten die Daten positiv ausfallen, würde auch das Vertrauen in den künftigen Erfolg wichtiger Tests zu zwei weiteren Anwendungsgebieten gestärkt. Diesen traut der Analyst ein hohes Spitzenumsatzpotenzial von mehr als zehn Milliarden US-Dollar zu./tav/bek