NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon am Donnerstag in Reaktion auf die Verzögerung im US-Zulassungsprozess für eine Kombinationstherapie mit Lynparza bei Prostatakrebs. Dies liege wohl daran, dass die Briten erst Ende November weitere Studiendaten zum Gesamtüberleben vorgelegt hätten. Gordon sieht bei dieser Indikation einen Spitzenumsatz von etwa 2,8 Milliarden US-Dollar./ag/edh