DAX 26.122 +0,0%ESt50 6.475 +0,1%MSCI World 4.964 -0,2%Top 10 Crypto 8,2795 +0,0%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.419 -0,9%Euro 1,1612 +0,3%Öl 91,98 +1,1%Gold 4.368 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Protokoll: DAX zeigt sich robust -- DocMorris hebt Prognose an -- Bayer, KI-Aktien, RENK, adidas, Goldpreis, SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral MTU Aero Engines-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Behörde untersucht Zwischenfall mit Airbus - Lufthansa-Aktie fester Behörde untersucht Zwischenfall mit Airbus - Lufthansa-Aktie fester
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
138,70 EUR +0,25 EUR +0,18 %
STU
138,70 EUR +3,00 EUR +2,21 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 209,47 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

AI Analyse

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

11:01 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
138,70 EUR 0,25 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
138,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:26 AstraZeneca Buy UBS AG
17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag fester
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
Dow Jones AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Phase-3-Studie mit Volrustomig bei Lungenkrebs gestoppt
Benzinga AstraZeneca Reports Mixed Lung Cancer Trial Outcomes From Three Pivotal Studies
RTE.ie AstraZeneca halts lung cancer trial of volrustomig
MotleyFool Is the Reported $400 Billion AstraZeneca-Bristol Myers Squibb Megamerger a Slam Dunk -- or a Disaster Waiting to Happen?
Zacks Do Options Traders Know Something About AstraZeneca Stock We Don't?
Benzinga AstraZeneca-Bristol Myers Merger Buzz Puts Patent Expiration and Deal Economics in Focus
Financial Times AstraZeneca and Bristol-Myers: when Big Pharma isn’t big enough
Financial Times AstraZeneca investors raise concerns over mega-merger talks
Financial Times Struggling to make sense of AstraZeneca-BMS
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.