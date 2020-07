NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Pharmahersteller habe vielversprechende Daten zu einem weiteren möglichen Covid-19-Impfstoff geliefert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh