NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 6300 auf 6400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der britische Pharmakonzern habe vor allem mit älteren Medikamenten gut abgeschnitten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Hierzu zählten Nexium und Flumist./bek/he