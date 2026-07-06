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ATOSS Software Aktie

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73,70 EUR -0,10 EUR -0,14 %
STU
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ATOSS Software jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN wurde kopiert
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WKN 510440

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ISIN DE0005104400

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Symbol ATSWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

08:21 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
73,70 EUR -0,10 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 150 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von KI-Verdrängungssorgen signalisiere, dass Investoren die Qualität des Geschäftsmodells aus den Augen verloren hätten, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Für geduldige Anleger biete sich nun eine attraktive Kombination aus einer extrem niedrigen Bewertung und einem KI/Cloud-gestützten Gewinnausblick. Das niedrigere Kursziel berücksichtige einen höheren Kapitalkostensatz, biete aber immer noch immenses Aufwärtspotenzial ./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
83,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,18%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

08:21 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
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finanzen.net SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester
EQS Group EQS-PVR: ATOSS Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Acquisition, without consideration, of 3,801,214 shares of ATOSS Software SE through a contribution to AOB Portfolio One GmbH & Co. KG ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Gratuitous transfer of 3,801,214 no-par value shares of ATOSS Software SE by contribution to AOB Portfolio One GmbH & Co. KG as part of an intra-group ...
EQS Group EQS-PVR: ATOSS Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Distribution of EUR 2.28 per share decided; growth trajectory maintained in 2026; Planned Leadership Transition at the turn of the year 2026/2027
EQS Group EQS-Adhoc: ATOSS Software SE: Planned change in executive leadership effective at year-end 2026/2027
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Double-digit growth at the start of financial year 2026 – EBIT margin forecast for 2026 raised to at least 34 percent
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
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