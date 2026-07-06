ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 150 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von KI-Verdrängungssorgen signalisiere, dass Investoren die Qualität des Geschäftsmodells aus den Augen verloren hätten, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Für geduldige Anleger biete sich nun eine attraktive Kombination aus einer extrem niedrigen Bewertung und einem KI/Cloud-gestützten Gewinnausblick. Das niedrigere Kursziel berücksichtige einen höheren Kapitalkostensatz, biete aber immer noch immenses Aufwärtspotenzial ./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
83,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,18%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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