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Symbol ATSWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

11:46 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
88,10 EUR 1,80 EUR 2,09%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Das im Rahmen des neuen "Long View"-Researchprodukts vor einem Monat avisierte Verdopplungspotenzial habe für enormes Feedback gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag. Er warf nun ein Licht auf die Argumente von Bullen und Bären. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses hielten einige Akteure die Aktien trotz ihrer Kurskorrektur für teuer. Dies verkenne aber beispielsweise die vorhandene Liquidität. Froberg präferiert daher eher, auf den Gesamtunternehmenswert (EV) zu schauen, und diesen mit der operativen Gewinnerwartung ins Verhältnis zu setzen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,40 €		 Abst. Kursziel*:
52,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,23%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

11:46 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
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