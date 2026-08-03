Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Das im Rahmen des neuen "Long View"-Researchprodukts vor einem Monat avisierte Verdopplungspotenzial habe für enormes Feedback gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag. Er warf nun ein Licht auf die Argumente von Bullen und Bären. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses hielten einige Akteure die Aktien trotz ihrer Kurskorrektur für teuer. Dies verkenne aber beispielsweise die vorhandene Liquidität. Froberg präferiert daher eher, auf den Gesamtunternehmenswert (EV) zu schauen, und diesen mit der operativen Gewinnerwartung ins Verhältnis zu setzen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 17:20 / GMT

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