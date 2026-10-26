ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
AI Analyse
ATOSS Software Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Neutral
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,60 €
|Abst. Kursziel*:
10,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
94,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,60%
|
Analyst Name:
Jarrod Chisholm
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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