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ATOSS Software Aktie

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94,70 EUR +0,20 EUR +0,21 %
STU
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Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
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WKN 510440

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ISIN DE0005104400

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Symbol ATSWF

AI Analyse

UBS AG

ATOSS Software Neutral

09:01 Uhr
ATOSS Software Neutral
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
94,70 EUR 0,20 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Neutral

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
94,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,60%
Analyst Name:
Jarrod Chisholm 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 ATOSS Software Neutral UBS AG
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