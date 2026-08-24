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ISIN NL0006129074

SMC Research

audius Kaufen

08:34 Uhr
audius Kaufen

Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei der audius SE zunehmend auf 2027. Und diesbezüglich sieht SMC-Research mit Verweis auf den Rekord-Auftragsbestand, die eingeleitete Effizienzmaßnahmen und das erweitere Produkt- und Leistungsangebot gute Chancen für eine deutliche Ergebnisverbesserung. SMC-Analyst Adam Jakubowski taxiert den fairen Wert der Aktie auf 23,60 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

audius habe die Gesamtleistung im ersten Halbjahr dank der beiden letztjährigen Akquisitionen um 23 Prozent auf 58,5 Mio. Euro gesteigert. Auch organisch sei das Unternehmen weiter gewachsen, die Dynamik sei aber hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Insbesondere im Bereich IT-Services hätten unerwartete Schwankungen bei einzelnen Schlüsselkunden die Entwicklung gebremst. Positiv hebt SMC-Research hingegen die anhaltend starke Entwicklung des Software/Cloud-Geschäfts hervor.

Ergebnisseitig falle das Bild gemischt aus. Zwar habe sich der Rohertrag dank des geringeren Anteils niedrigmargiger Hardwareumsätze sogar um 35 Prozent auf 44,1 Mio. Euro erhöht, doch der starke Anstieg der Personalkosten habe einen großen Teil dieses Effekts aufgezehrt. Das EBITDA habe sich deshalb lediglich um 17 Prozent auf 3,3 Mio. Euro verbessert und die EBITDA-Marge auf 5,7 Prozent reduziert. Das EBIT sei nur leicht auf 1,8 Mio. Euro gestiegen, während nach Minderheiten ein Gewinn von 0,54 Mio. Euro verblieben sei, nach 0,51 Mio. Euro im Vorjahr.

Damit habe audius die ursprünglichen Planungen verfehlt, weshalb das Unternehmen bereits im Zusammenhang mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen die Prognose für 2026 auf rund 120 Mio. Euro Gesamtleistung und 8 bis 9 Mio. Euro EBITDA reduziert habe. An dieser Prognose halte audius fest.

Während das laufende Jahr wegen der unerwartet starken Verzögerungen im Geschäft mit einigen Kunden sowie des noch ausbleibenden Ergebnisbeitrags der beiden letztjährigen Akquisitionen somit unter den ursprünglichen Erwartungen bleiben werde, sieht SMC-Research gute Gründe, für 2027 mit einer deutlichen Verbesserung zu kalkulieren. Dafür spreche zunächst der Auftragsbestand, der mit 103,1 Mio. Euro einen neuen Rekord erreicht habe, wobei die zuletzt gewonnenen Aufträge vor allem 2027 umsatzwirksam werden sollen.

Zudem habe audius bereits Personalanpassungen vorgenommen und wolle mit einem breiteren Einsatz von KI und Automatisierung die Effizienz steigern. Gleichzeitig sollen der Ausbau der eigenen Rechenzentren, private AI und die stärkere Fokussierung auf Kunden aus der kritischen Infrastruktur zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Gerade vom letztgenannten Punkt erwarte audius einen substanziellen Wachstumseffekt, weil die neuen Produkte ein erhebliches Potenzial für Zusatzgeschäft allein schon mit den vorhandenen rund 1.000 mittelständischen Kunden schaffen würden. Um diese Neuentwicklung und die sich daraus ergebenden Chancen ausführlich vorzustellen, wolle audius im Herbst einen Capital Markets Day veranstalten.

SMC-Research habe die Schätzungen leicht angepasst und erwarte für 2026 nun einen Umsatz von 119,2 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 8,6 Mio. Euro. Für 2027 rechnen die Analysten mit einem fortgesetzten Wachstum auf 129 Mio. Euro und einer deutlichen Ergebnisverbesserung auf ein EBITDA von 11,7 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einer Marge von 9,1 Prozent. Entscheidend dafür werde sein, ob audius die angekündigten Effizienzsteigerungen realisieren könne.

Auf Basis des aktualisierten DCF-Modells sieht SMC-Research den fairen Wert der Aktie bei 23,60 Euro. Damit signalisiere das Kursziel gegenüber dem aktuellen Kurs weiterhin ein sehr hohes Aufwärtspotenzial. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands, der starken Position im Softwaregeschäft und der Chancen auf eine deutliche Margenerholung halten die Analysten das aktuelle Bewertungsniveau trotz der zuletzt erhöhten Prognoseunsicherheit für zu niedrig und bestätigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.08.2026 um 21:00 Uhr fertiggestellt und am 31.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-31-SMC-Update-audius.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: audius Kaufen

Unternehmen:
audius		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
23,60 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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