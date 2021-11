Aktie in diesem Artikel audius 17,00 EUR

Nach den starken Neunmonatszahlen sieht sich SMC-Research in der positiven Einschätzung der audius SE bestätigt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski traut deswegen auch der Aktie weiteres Potenzial zu und bestätigt sein „Buy“-Urteil.

Die in der Gesamtwirtschaft deutlich wahrnehmbaren Abkühlungstendenzen scheinen laut SMC-Research an audius spurlos vorüberzugehen. Zumindest habe das Unternehmen die sehr positive Entwicklung auch im dritten Quartal fortsetzen und erneut hohe Umsatz- und vor allem Ergebniszuwächse melden können. Während die starke Umsatzdynamik vor allem auf die letztjährigen Übernahmen zurückzuführen sei, deuten die rasanten Profitabilitätsfortschritte auf eine insgesamt kerngesunde Verfassung des Unternehmens hin, so die Analysten. Trotz der höheren Abschreibungen infolge der Übernahmen habe audius in den ersten neun Monaten die EBIT-Marge um ein Drittel auf 9,7 Prozent erhöht, im dritten Quartal sei sogar ein zweistelliger Wert ausgewiesen worden.

Sowohl der hohe Auftragsbestand als auch die zum dritten Mal in diesem Jahr angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose lassen laut SMC-Research zudem auf eine Fortsetzung dieser erfreulichen Entwicklung schließen.

Die Analysten haben infolgedessen ihre Schätzungen leicht angehoben und sehen das Kursziel nun bei 20,00 Euro. Damit traue man der Aktie weitere 20 Prozent Kurspotenzial zu und bestätige auf dieser Basis das bisherige Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.11.2021, 13:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.11.21, um 12:50 Uhr fertiggestellt und am 05.11.21 um 13:05 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-05-SMC-Comment-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.