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Symbol AMVIF

UBS AG

AUMOVIO Buy

06.08.26
AUMOVIO Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Quartalszahlen und bereits zuvor gestutzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 würden nun an die Einigung im BMW-Bremsenstreit sowie an die neue Prognose angepasst, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass für Klarheit gesorgt worden sei. Zudem hält der Analyst Aumovio angesichts der Kapitalallokation mit Blick auf die Vergleichsgruppe für besonders attraktiv und hob auch dessen im Vergleich stärkste Bilanz hervor./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,89%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

11:56 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.08.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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