Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

20:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUMOVIO 35,85 EUR -1,45 EUR -3,89% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE