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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

20:31 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

20:31 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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