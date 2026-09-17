AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AI Analyse
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,50 €
|Abst. Kursziel*:
27,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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