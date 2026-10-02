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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

12:51 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Investmentbank begründete das niedrigere Kursziel mit jüngsten Indikationen des Online-Autohändlers zum Verlauf des dritten Jahresviertels. Die Experten reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
100,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
100,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

12:51 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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