AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AI Analyse
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Investmentbank begründete das niedrigere Kursziel mit jüngsten Indikationen des Online-Autohändlers zum Verlauf des dritten Jahresviertels. Die Experten reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,00 €
|Abst. Kursziel*:
100,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
100,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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