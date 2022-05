Aktie in diesem Artikel AUTO1 9,27 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 nach Quartalszahlen von 20,60 auf 15,60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Auf kurze Sicht seien die Marktbedingungen für den Online-Autohändler eine Herausforderung angesichts rückläufiger Volumina, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stärke aber den Fokus auf die Profitabilität und sei stark positioniert für die Verlagerung hin zum Autokauf im Internet. Sie sei daher zunehmend vom Erreichen der Rentabilitätsziele in 2023 überzeugt./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 18:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.