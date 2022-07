Aktie in diesem Artikel AUTO1 7,45 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 15,60 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Internet- und Medienwerten kappen die Experten um die Analystin Lisa Yang ihre Ergebnisschätzungen für 2023 im Schnitt um weitere 7 Prozent. Sie begründeten den Schritt mit höheren Rezessionsrisiken und liegen nun um 8,7 Prozent unter dem Marktkonsens. Bei Auto1 basiere das Kursziel nun auf dem diskontierten Cashflow, um den langfristigen Wachstumschancen besser gerecht zu werden, hieß es./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 21:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.