Aktie in diesem Artikel AUTO1 8,25 EUR

5,63% Charts

News

Analysen

AUTO1 8,25 EUR 5,63% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 10,90 auf 10,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Lisa Yang passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an, nachdem der Online-Gebrauchtwagenhändler kürzlich einen Zwischenbericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte. Sie hob ihre Jahresschätzung für das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) im Privatkundensegment Autohero an, senkte zugleich aber ihre Schätzungen für die Zahl verkaufter Fahrzeuge bei Autohero und auch bei Merchant./ck/he